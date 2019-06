Evan Peters al Giffoni Film Festival il 23 luglio, premiato con il Giffoni Experience Award.

Il 23 luglio EVAN PETERS incontrerà centinaia di giffoners alla 49esima edizione del Giffoni Film Festival

L’attore sarà premiato con il GIFFONI EXPERIENCE AWARD

Il giovane attore americano è conosciuto per i suoi molteplici ruoli nella serie American Horror Story, in Pose e per il ruolo del mutante Quicksilver nel franchise X-Men, con i film X-Men – Days of a future past, X-Men Apocalypse e X-Men – Dark Phoenix, in cui ha recitato accanto a star del calibro di Hugh Jackman, Michael Fassbender e Jennifer Lawrence. Vedremo l’attore prossimamente nel film di Unjoo Moon I Am Woman.