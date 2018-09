Estate Classica, fino a sabato 8 concerti a Vietri.

Al via la VII edizione dei concerti di “Estate Classica”, manifestazione a cura dell’omonima associazione presieduta da Nella Pinto, che presenta, insieme a Guido Mastroianni, un programma ricco realizzato da giovani e virtuosi artisti, gran parte dei quali vietresi, il che conferma Vietri sul Mare come città dei musici. Da domenica 2 a sabato 8 settembre, presso l’Arciconfraternita della SS. Annunziata e del SS. Rosario di Vietri sul Mare si terranno i sette concerti che avranno inizio alle ore 20,30, eccezion fatta per quello di martedì 4, che sarà alle ore 19,30. Si inizia dunque domenica 2 settembre con “Musica da Oscar” – Dalla pellicola al palcoscenico. Pianoforte: Gigi Costantino; Violino: Enzo Ciccarelli; Voce recitante: Guido Mastroianni. Lunedì 3 settembre “Momenti musicali”– Giovani promesse in concerto. Violino: Elvira Esposito; Pianoforte: Raffaele Esposito; Violino: Davide Iannone; Pianoforte: Elvira Borriello; Violino: Antonia Pinto, Giovanna Serretiello; Contrabbasso: Francesca Di Florio; Clarinetto: Anna Ronca, Maria Ronca; Pianoforte: Iolanda Fiorillo; Pianoforte: Abhik Zito. Martedì 4 settembre “Chamber Music Night” – Il clarinetto dal duo al quintetto. Clarinetto: Francesco Pio Ferrentino; Violino: Antonio Nobile; Violino: Chiara Civale; Viola: Francesca Senatore; Violoncello: Emanuele Esposito; Pianoforte: Aleandro Giuseppe Libano. Mercoledì 5 settembre “La canzone d’autore” – La villanella e il classico napoletano. Soprano: Antonella Ronca e Annalaura Cardamone; Tenori: Danilo Della Rocca e Alessandro Di Domenico; Mandolino: Ciro Marraffa; Flauto: Alfredo Marraffa. Giovedì 6 settembre “Maiori Music a Vietri” – Dal clarinetto solista all’ensemble. Clarinetti: Salvatore Dell’Isola, Marco Frasca; Pianoforte: Elvira Borriello; Amalfi Coast Clarinet Quartet Ensemble: Salvatore Dell’Isola, Giovanni Fusco, Paolo D’Amato, Demetrio Buonocore, Marco Frasca, Marta Imparato. Venerdì 7 settembre “Due voci e quattro mani all’opera” – I colori dell’ouverture. Soprano: Giada Campione; Tenore: Giuseppe Toscano; Pianoforte: Chiara Donnarumma, Ernesto Pulignano. Ultimo appuntamento sabato 8 settembre “E’ di scena l’opera!” – La Bohème, musica e costumi. Mimì, soprano: Roberta D’Alessio; Musetta, soprano: Maria Cenname; Rodolfo, tenore: Nicola Straniero; Marcello, baritono: Maurizio Bove; Pianoforte: Ernesto Pulignano.

Estate Classica rientra nell’ambito della programmazione che gode del finanziamento Poc 2014-2020 linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”.

Ingresso libero