Essere comunità, presentazione del libro di Gianfranco Caputo sabato 9.

Si terrà sabato 9 giugno alle ore 18 30 presso il centro bibliografico “Il Libro Analogo” in via Pio XI 86/88 la presentazione del libro “Essere comunità” (Passaggio al Bosco edizioni) organizzata dal Circolo Proudhon Salerno. All’evento, moderato dal giornalista Clemente Ultimo, interverranno: il comunitarista e già autore del saggio “Comunità e società del consumo” Gianfrancesco Caputo, il membro del circolo di lettori salernitano Rosario Peduto e l’autore del libro Marco Scatarzi.

“Dopo aver affrontato già la tematica della comunità con un evento lo scorso autunno- afferma il responsabile del circolo culturale Luca Lezzi- torneremo a parlarne passando in rassegna i princìpi che la animano e i metodi operativi che la mettono in movimento attraverso un percorso storico dalla falange spartana alla moderna Gemeinschaft e dall’etica del Bushido alla mistica fascista fino all’identificazione dell’armonia essenziale della Comunità come risposta identitaria al modello mondialista e unico argine all’isolamento del consumatore globale.”

“Il convegno- continua Lezzi- non mancherà di toccare argomenti di stringente attualità quali la contrapposizione alla logica dominante del mercato, il recupero di concetti vitali come quello della Patria e la lotta all’omologazione del pensiero unico.”