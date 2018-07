Emma in concerto al PalaSele di Eboli il 18 febbraio 2019, al via la prevendita.

Sarà ricco di sorprese e appuntamenti con il top della musica pop anche il calendario 2019 al PalaSele di Eboli a cura di Anni 60 produzioni: non è ancora archiviata la straordinaria stagione live 2018, in cui sono tuttora attesi i concerti di Laura Pausini (25 e 26 settembre), Claudio Baglioni (10 e 11 novembre) e Cesare Cremonini (5 dicembre), che già arrivano i primi annunci del prossimo anno live.

A febbraio 2019 EMMA, con la sua inconfondibile grinta, tornerà a calcare il palco dell’“EXIT”, il suo personale club musicale, dopo il successo della prima parte del tour “Essere qui”. L’appuntamento al PalaSele di Eboli (unica tappa annunciata in Campania) è per il 18 febbraio con la seconda parte dell’Essere qui Tour con cui EMMA emozionerà e coinvolgerà tutto il pubblico presentando live i brani estratti dall’ultimo disco di inediti “Essere qui” e molti altri brani del suo repertorio.

Prodotto insieme a Luca Mattioni, “Essere qui” è un disco di undici tracce che mostra una femminilità concreta, carnale e ottimista. Senza però perdere il senso della realtà. Un album che mette la musica al centro, senza paura di confrontarsi con un sound internazionale e un nuovo linguaggio vocale, che definisce appieno la personalità di Emma. Al disco hanno collaborato autori di notevole personalità e musicisti del calibro di Paul Turner, Enrico “Ninja” Matta, Lorenzo Poli, Luca Mattioni, Adriano Viterbini e Andrea Rigonat. Questa la tracklist di “ESSERE QUI”: “L’isola”, “Le ragazze come me”, “Sottovoce”, “Mi parli piano”, “Effetto domino”, “Le cose che penso”, “Portami via da te”, “Luna e l’altra”, “Malelingue”, “Sorrido lo stesso”, “Coraggio”. È attualmente in radio “MI PARLI PIANO”, singolo di EMMA estratto dall’album “ESSERE QUI” (Universal Music). Un’intensa ballata in cui Emma, con la sua voce calda e graffiante, parla d’amore, amicizia e affetti e il cui video è visibile al seguente link https://bit.ly/2ImeANn.

INFO UTILI I biglietti per le date del tour nei palasport, prodotto e organizzato da F&P Group (www.fepgroup.it), sono disponibili dalle ore 11.00 di oggi, lunedì 16 luglio, su TicketOne.it e dalle ore 11.00 di lunedì 23 luglio nei punti vendita abituali. La data al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni (www.anni60produzioni.com, 089 4688156).