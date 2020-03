Emergenza sanitaria, CSV Sodalis scrive ai volontari.

dal CSV Sodalis Salerno riceviamo e pubblichiamo

Alle organizzazioni socie di Sodalis CSVS

Alle organizzazioni e ai volontari della provincia di Salerno

Carissimi,

in queste giornate difficili in cui in tanti vorremmo fare molto e possiamo fare poco, proviamo come CSV a fare la nostra parte.

Questa lettera serve per:

 informarvi sulle azioni che stiamo organizzando e che intendiamo organizzare;

 chiedervi di informarci sulle iniziative messe in campo per pubblicizzarle e – quando possibile – fornire un aiuto;

 raccogliere idee, proposte e suggerimenti su attività che potrebbero essere svolte.

Come CSV ci stiamo attrezzando per fornire tutti quei servizi di informazione e di consulenza che è possibile svolgere compatibilmente con le attuali limitazioni; nel concreto, per ora:

 sito dedicato che si affiancherà al sito istituzionale e ai consueti canali social già utilizzati, con informazioni e strumenti sull’emergenza sanitaria [ http://sodalis.csvsalerno.it/covid19/ ]

 servizio di informazioni per organizzazioni e gruppi informali su attività legate all’emergenza sanitaria; servizio telefonico e telematico per fornire le informazioni utili ai gruppi di volontari (quelle basilari in tempi stretti, le più complesse previa consultazione dei nostri consulenti);

 servizio di consulenza ordinaria su tutte quelle attività che, pur non essendo urgenti e pur non necessariamente relative all’emergenza sanitaria, possono essere supportate a distanza, quali, ad esempio, le scadenze fiscali ed amministrative, gli adeguamenti alla Riforma del Terzo settore, le iscrizioni agli albi, ecc.

Come è ovvio, questo “palinsesto” è in continua evoluzione, per cui vi invito a seguirne gli aggiornamenti qui

Per quanto riguarda le informazioni e le proposte da parte vostra, potrete inviarcele tramite e-mail (coordinamento@csvsalerno.it) o attraverso gli altri contatti che via via aggiungeremo nella pagina dedicata del nostro sito. Lunedì mattina il Consiglio direttivo (che continua ad operare, riunendosi in teleconferenza) si “vedrà” con all’ordine del giorno l’emergenza sanitaria e in tale occasione potranno già essere esaminate le prime proposte che saranno pervenute, fermo restando che saranno comunque prese in considerazione tutte le proposte, in qualunque momento giunte.

Alle informazioni sulle attività daremo pubblicità attraverso i nostri canali.

Infine, informo i soci di Sodalis CSVS che a breve sarà loro inviata una lettera relativa agli adeguamenti necessari per poter continuare a far parte dell’associazione (fa parte della categoria “cose non urgenti, ma comunque importanti, che possono essere svolte almeno in parte adesso”).

Cari saluti e in bocca al lupo!

Agostino Braca, presidente di Sodalis CSVS