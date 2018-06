Emanuele Montesano, da Sapri a Sanremo.

Emanuele Montesano, cantante, musicista e compositore di Sapri (SA) vola a Sanremo, al Teatro Ariston, in occasione della 31^ edizione del più ambito e longevo festival italiano dedicato alle rock band emergenti: Sanremo Rock & Trend Festival.

Da martedì 5 a venerdì 8 giugno si celebreranno le finali e la finalissima del concorso che, nel corso degli anni, ha visto transitare sul suo palco artisti del calibro dei Litfiba, i Denovo di Mario Venuti, Ligabue, Tazenda, i Bluvertigo e gli Avion Travel, solo per citarne alcuni.

LE SELEZIONI IN TUTTA ITALIA

Per sei mesi, da novembre 2017 ad aprile 2018, si sono svolte in tutta Italia le selezioni che hanno coinvolto 317 band (ma sono state più del doppio, ben 700, quelle che hanno contattato il Festival per le verifiche preliminari di idoneità). Si è trattato di un vero e proprio live tour che ha “toccato” alcuni dei club più rinomati in Italia, fra cui il Dorian di Palermo, il Jailbreack di Roma, il Santomato live di Pistoia, il Rock’n Roll di Milano, il Fuori Orario di Reggio Emilia e il Campus Industry di Parma. Sono state necessarie 40 tappe per selezionare i 130 artisti/band che si “scontreranno” nelle giornate di giugno in occasione delle finali.

FINALI E FINALISSIMA

Martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 giugno la Sala Ritz del Teatro Ariston a Sanremo ospiterà le ultime selezioni live. Ogni giorno sono in programma 11 ore di rock che serviranno a decretare i 16 superfinalisti: 8 per la categoria Trend e 8 per la categoria Rock. Ogni band avrà infatti a disposizione 2 brani per convincere la giuria. Venerdì 8 giugno i finalisti si scontreranno dal vivo, sempre sul palco della Sala Ritz, nell’ultima sfida, al termine della quale conosceremo i vincitori della 31^ edizione del Sanremo Rock: uno per la categoria Rock e uno per la categoria Trend. Il secondo e terzo premio saranno invece assegnati a due realtà che si saranno distinte indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

LA GIURIA

A valutare le esibizioni dei concorrenti ci sarà una giuria di qualità. Hanno già dato la propria adesione, fra gli altri, Andy (Andrea Fumagalli) dei Bluvertigo, la voce storia dei network radiofonici Alex Peroni, il rocker Pino Scotto, il giornalista, autore televisivo e musicofilo Alfredo Saitto, il chitarrista e voce dei New Trolls Ricky Belloni, il chitarrista degli ABC, produttore e autore Matt Backer, il produttore discografico, musicista, compositore e arrangiatore Giovanni Errera, il musicista, produttore e fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi e il giornalista Mario Luzzatto Fegiz. Mauro Coruzzi (Platinette) sarà il presidente di giuria della finalissima. Tutte le giornate del Festival saranno presentate da Alex Peroni.