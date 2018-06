Eboli, tentativo di sabotaggio del sistema di videosorveglianza.

Il sistema di video sorveglianza cittadino non è spento, ma in manutenzione dopo un tentativo di sabotaggio da parte di ignoti alla hiperlan, su cui si poggiano vari servizi, tra cui anche la video sorveglianza. Infatti, domenica sera qualcuno ha provato a forzare l’infrastruttura cercando di accedere alle immagini, violando le credenziali che garantiscono proprio la sicurezza e la privacy cittadina. Siamo certamente convinti che la video sorveglianza sia fondamentale per la città, tanto che la nostra Amministrazione ha fornito, per la prima volta, la visione alle forze dell’ordine, una visione di oltre 90 telecamere dislocate su tutto il territorio, che in questa fase di collaudo è stata da decisivo supporto in svariate occasioni. L’hardware è perfettamente funzionante, a breve la ditta ripristinerà anche i software di gestione, così garantendo il massimo della sicurezza e privacy ed inoltre si sta stringendo il cerchio su chi ha tentato di sabotarlo.