Droga, Polizia arresta due pregiudicati.

Si è conclusa questa notte, da parte della Sezione Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Salerno, un’operazione antidroga iniziata ieri.

Sono stati arrestati due pregiudicati salernitani, M.L. di anni 35 e P.E. di 36 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per specifici precedenti penali.

Le forze dell’ordine, nel controllare un garage in via Alfredo Capone utilizzato dai due, hanno trovato tracce di sostanze stupefacenti. Da qui sono scattate le perquisizioni anche a casa dei due soggetti poi arrestati e sono stati rintracciati circa due chili di hashish e cinquemila euro in banconote di vario taglio, indubbio provento dell’attività di spaccio, nonché alcuni bilancini elettronici e materiale per il confezionamento delle dosi da destinare allo spaccio.

Al termine delle formalità di rito i due trentenni sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria a Fuorni. (ANSA).