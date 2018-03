Droga, GdF arresta spacciatore ad Angri.

La Guardia di Finanza ha colto in flagranza un soggetto di nazionalità italiana in possesso di denaro contante in banconote di piccolo taglio e 30 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, pronta per essere immessa nelle piazze di spaccio dell’Agro.

Il responsabile è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, è stato sottoposto al regime cautelare degli arresti domiciliari.

L’attività di servizio svolta conferma la presenza della Guardia di Finanza sul territorio a contrasto di un fenomeno connotato da grave pericolosità sociale.