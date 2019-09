Domenica di Carta, appuntamento all’Archivio di Stato.

Domenica 22 settembre torna l’apertura straordinaria di Biblioteche e di Archivi statali, iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali per valorizzare non solo i musei e le aree archeologiche, ma anche i monumenti di carta, patrimonio altrettanto imponente e ricco del nostro Paese.

E’ la “Domenica di Carta”, festa nazionale degli Archivi italiani, e tante saranno le manifestazioni in tutte le città italiane per questo singolare evento.

A Salerno, alle ore 19, presso il Salone Bilotti dell’Archivio di Stato di Largo Conforti, avrà luogo il concerto promosso dall’Associazione Culturale Cypraea, presieduta da Giuseppina Gallozzi, docente di pianoforte del Liceo “De Filippis-Galdi” di Cava de’ Tirreni.

Interpreti: Violino – Christian Caiazza, Violoncelli – Gabriele Melone e Ludovica Ventre, Pianoforte – Giuseppina Gallozzi.

Musiche di Bach, Paganini, Mendelssohn.