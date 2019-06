Disegna la Carità. Un concorso per studenti e ragazzi.

La Caritas Diocesana di Salerno Campagna Acerno lancia il concorso “Disegna la carità”, rivolto a tutti i ragazzi in età scolare. Lo scopo dell’iniziativa è quello di ricavare dai disegni dei partecipanti un logo che accompagni poi le azioni di “carità” messe in campo dalla Caritas diocesana. È anche il tentativo di mostrare alle nuove generazioni il lavoro quotidiano che gli operatori e i volontari della Caritas svolgono a favore dei poveri e degli emarginati.

I disegni dovranno essere originali e avere come tema “La Carità”. Potranno essere consegnati al proprio parroco, che poi provvederà a inviarli alla Caritas, oppure direttamente alla sede della Caritas di Salerno in via Bastioni 4 a Salerno, aperta ogni mattina dal lunedì al venerdì.

Per consegnare gli elaborati c’è tempo fino al 30 agosto 2019.

Nel corso di una breve cerimonia che si terrà nella sede della Caritas nel mese di settembre, saranno premiati i disegni migliori, suddivisi per età dei partecipanti, con un buono per acquistare materiale scolastico.