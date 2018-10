Disagi TIM, lettera di sollecito del Sindaco di Minori.

Pervengono negli ultimi giorni ripetute segnalazioni in ordine alla acclarata inefficienza dei servizi di telefonia mobile TIM.

Le lamentele riguardano la mancanza di copertura nella quasi totalità del territorio comunale di Minori, perdurante nel corso dell’intera giornata ormai da parecchie settimane.

Il disservizio, come è ovvio, crea disagi notevoli per l’utenza, la quale peraltro resta tenuta per obbligo contrattuale al pagamento degli abbonamenti sottoscritti, pure in assenza della relativa controprestazione. E’ altrettanto ovvio che in particolari e non auspicabili circostanze (emergenze di qualsiasi natura, urgenti necessità di soccorso, etc.) l’impossibilità di comunicazione telefonica potrebbe configurare concrete situazioni di pericolo per la sicurezza e l’incolumità delle persone, con relativa assunzione di responsabilità per chi le avesse determinate.

Tanto premesso, a tutela degli interessi sia dell’utenza che della stessa TIM, è stata inviata una nota all’azienda Tim al fine di ad adottare con sollecitudine gli interventi necessari alla risoluzione delle problematiche evidenziate.