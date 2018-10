Digital Radio La Fabbrica, inaugurazione giovedì 25.

Inaugurazione della nuova sede della Digital Radio La Fabbrica di Salerno, giovedì 25 ottobre dalle ore 16 in Via Tiberio Claudio Felice, 50 – zona industriale.

All’interno del Lifestyle Center, l’emittente realizzerà uno studio radiofonico completamente digitale con una sede dall’innovativo design, dando spazio a grandi vetrate rivolte al pubblico, ad uffici a vista, ad uno spazio video/social attraverso il supporto di importanti partner nazionali.

Cultura musicale, informazione, formazione, intrattenimento ed approfondimenti, interviste e focus tematici, grande risalto alla condivisione social dei contenuti e attenzione al mondo dello sport e del wellness. Il lavoro della redazione giornalistica di Rcs75Family spazierà nei diversi ambiti per abbracciare gli interessi e i gusti del pubblico.

Rcs75Family guarderà al passato ma con innovazione, attraverso uno spazio espositivo di vinili – appositamente progettato – verranno ricostruite le principali tappe e tendenze della storia della musica italiana ed internazionale. Al contempo verrà allestita una postazione social per interviste, incontri e presentazioni.

«Abbiamo accettato questa sfida – commenta il Presidente della Fabbrica di Salerno, Giuseppe Lettieri – perché i mezzi di comunicazione, ed in particolare la radio, sono uno straordinario strumento per poter diffondere e far conoscere la forza di un progetto innovativo come il nostro. Non solo. La musica unisce intere generazioni, è una compagna di vita, racconta epoche e momenti della nostra esistenza. La scelta di sviluppare la partnership con Radio Castelluccio rappresenta l’inizio di nuovi ed entusiasmanti progetti».