De Luca: un miliardo per opere pubbliche a Salerno.

Giovedì 1 marzo, presso la Sala Pasolini, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli hanno illustrato il pacchetto di investimenti per interventi infrastrutturali, per un totale di circa un miliardo di euro, destinati alla città di Salerno.

“Sarà un ulteriore momento di sviluppo e di trasformazione urbana della città e dei territori limitrofi – dichiara con soddisfazione il Sindaco Napoli – che si concretizza grazie al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Saranno stanziati 150 milioni di euro per la viabilità; verrà completato Corso Vittorio Emanuele; saranno appostate risorse per i rioni collinari dove ci sono problemi di assetto idrogeologico; saranno finanziati un tunnel di collegamento tra la stazione ferroviaria di Salerno e l’area della Cittadella giudiziaria e il completamento di Porta Ovest, che comporterà il collegamento tra i tunnel che si stanno realizzando verso il porto con la rete autostradale; proseguirà il lavoro del Trincerone, coprendo il fascio binari, realizzando un parcheggio di 300 posti auto e un asse di penetrazione nel centro storico alto che porterà ad una riqualificazione complessiva di tutta l’area. A questo, poi, si deve aggiungere il finanziamento che nell’ambito delle Universiadi servirà a ristrutturare una decina di impianti sportivi in città e nella provincia, a partire dallo stadio Arechi di Salerno. Risorse, tra l’altro, anche per il completamento della metropolitana Salerno Arechi – Pontecagnano, per il prolungamento della pista dell’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi e per il dragaggio del porto. Quest’oggi il presidente De Luca ha esposto con dati concreti una serie di iniziative che sono funzionali ad una ulteriore riqualificazione del nostro territorio”.

Di seguito, in sintesi, l’elenco delle opere pubbliche in programma.

42,5M€ AEROPORTO

40M€ Prolungamento pista

2,5 M€ Investimenti security e servizio antincendio

496M€ RFI

200M€Completamento metropolitana Salerno Arechi – Pontecagnano

220M€ Elettrificazione SA/AV

51M€ Realizzazione collegamento Polo Universitario Fisciano

25M€ Nodo complesso Stazione FS Salerno (sottopasso P.zza Ferrovia- Cittadella giudiziaria)

155M€ STRADE

50M€ Interventi infrastrutturali stradali

10M€ Interventi ASI

60M€ II lotto Porta Ovest (retroporto)

35M€ Trincerone ferroviario ovest e parcheggi

233M€ ANAS

Conferimento caratteristiche autostradali SA/AV

20M€ PORTO

Ulteriori risorse per il dragaggio

3M€ UNIVERSIADI

Riqualificazione Stadio Arechi

TOTALE 946,5M€