Danza Sportiva, le Guerriere di Olevano sul Tusciano fanno incetta di medaglie.

Si è appena concluso il campionato italiano Fids 2019, ospitato nel quartiere fieristico di Rimini.

Tra le scuole di ballo concorrenti anche la scuola di Olevano sul Tusciano “Il Danzatore ” del maestro Mario Pastore che ha conquistato l’oro nella categoria Over 16 coreografico.

I ragazzi de ” Il Danzatore” si sono distinti in tutte le discipline, infatti, oltre all’oro hanno conquistato numerosi podi portando a casa anche 2 argenti sia nella categoria over 16 gruppo danza sia per le danze coreografiche e per il Synchro latin, infine hanno guadagnato l’ultima finale classificandosi al quinto posto su 42 gruppi nella categoria open piccolo gruppo nella disciplina Synchro latin.

Frutto di sacrifici , allenamento, passione ed entusiasmo che hanno accompagnato in campo “le Gierriere” (così è denominato il gruppo), il gruppo è stato guidato al traguardo dai maestri Mario Pastore, Alessandra Venosa, Imma Coti, Lorenzo Sica e Ivan Rocco.

Adesso, “Le Guerriere”, continueranno ad allenarsi per affrontare una sfida ancora più grande, il Campionato mondiale che si terrà in autunno a Sarajevo.

Sara Di Matteo