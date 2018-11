Dancing Festival, consegnato il ricavato alle suore di Kimpanga.

Si è conclusa con grande successo, domenica 18 novembre al Teatro Augusteo di Salerno, la VI edizione del “Dancing Festival ..la danza che fa del bene!”, il concorso nazionale nato da un’idea di Carmine Landi e patrocinato dal Comune di Salerno, che coniuga la passione per l’arte coreutica con il valore della solidarietà.

Sono state 86 le scuole di danza e oltre 1000 i ballerini di età compresa tra gli 8 e i 30 anni, provenienti da tutte le regioni d’Italia che anche quest’anno, con grande entusiasmo e dedizione hanno preso parte alla manifestazione.

Nel pomeriggio di ieri presso la sede della Pueri Gaudium Onlus, in via Testa a Salerno, si è tenuta la consegna del ricavato dei proventi che ammonta ad oltre 2000 euro e che verrà devoluto per l’acquisto di farmaci da donare alle Suore Figlie della Croce della missione di Kimpanga nella Repubblica Democratica del Congo, destinati alle cure dei bambini. Ammonta ad un totale di oltre 38000 euro la cifra dei fondi che la kermesse tersicorea ha devoluto nel corso di questi sei anni.

Alla cerimonia hanno presenziato il direttore artistico Carmine Landi, Teodoro Maffia direttore di Radio Bussola 24 media partner della manifestazione, il padre missionario in Congo don Emery e l’assessore del Comune di Salerno Gaetana Falcone che da diversi anni con l’ associazione Pueri Gaudium si adopera al fine di realizzare progetti per bambini, principalmente nei campi dell’educazione e della salute nella Repubblica Democratica del Congo ‹‹Con questo ricavato del Dancing Festival – ha dichiarato l’assessore- potremmo portare in Kimpanga moltissimi farmaci, in particolar modo antibiotici, purtroppo infatti le morti per infezioni in quella realtà sono molto frequenti. Ringrazio quindi tutta la compagine organizzativa della kermesse per questa generosa donazione e mi complimento per il lavoro che da anni svolge in nome della solidarietà e dell’arte.››

Partners dell’evento: Micro & Mega fotografie – Pisa; Dada marketing e comunicazione – Salerno;

Media partner: Radio Bussola 24 – Salerno.