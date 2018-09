Da Salerno a Ravello, doppio appuntamento con Espedito De Marino.

Concerti ricordando Murolo,Toto’, De Andre’, Endrigo, Tenco, E.A.Mario, Bovio, Nardella, Di Giacomo, altri del glorioso “Pentagramma napoletano” che si intersecano a virtuosismi x sola chitarra Mediterranea.

Espedito De Marino suonerà il 15 Settembre sera alle 21.00 nell’Atrio del Duomo di Salerno in omaggio a San Matteo e il 16 alle 20 sul Terrazzo dell’Auditorium “Oscar Niemeyer” in attesa dei fuochi d’artificio che brilleranno sul borgo di Torello in onore della Madonna Addolorata.

Nelle rispettive occasioni presenterà il suo ultimo lavoro discografico “Imperscrutabile”, dall’omonimo brano che ha scritto in omaggio a Pino Daniele.

De Marino sara’ accompagnato alla Chitarra classica da Diego Cantore, il Recital, senza pletoriche orchestrazioni, ma con slanci ritmici ed armonici moderni proporrà suggestive riproposizioni di antiche Atmosfere Partenopee e di veementi Sensazioni Idenditarie.