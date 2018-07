Crif Ratings, Salerno al nono posto per mancato pagamento della tassa dei rifiuti.

I rifiuti urbani sono di competenza esclusiva dei Comuni. Nel corso degli ultimi cinque anni, il ripensamento delle logiche sottostanti la finanza pubblica, in particolar modo dei trasferimenti statali, ha fatto assumere alle entrate proprie dei Comuni un’importanza strategica e gestionale. In questo passaggio, i Comuni hanno via via applicato differenti regimi di prelievo per i rifiuti, alternativamente a carattere tributario o a carattere tariffario, con diverse regole per la copertura dei costi del servizio. Di seguito i vari regimi tributari/tariffari che si sono succeduti dal 1993 ad oggi:

1. Il primo regime tributario, in vigore dal 1993, era rappresentato dalla TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), calcolata in base alla superficie dei locali occupati. Per questa tassa non esisteva l’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, con eccezione dei Comuni in dissesto finanziario e i Comuni in situazione deficitarie (rispettivamente al 100% e al 70%). Per la restante parte dei Comuni l’obbligo era almeno di coprire la metà dei costi. I costi eccedenti erano coperti attraverso la finanza pubblica visto che il rischio di mancato incasso era in capo al Comune, che remunerava il gestore sulla base di un contratto di servizio.

2. La TARSU doveva essere sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale) e TIA2. Concepite come corrispettivo con la copertura dei costi (operativi, amministrativi e di capitale) del servizio integrale articolava la tariffa in maniera binomia, una parte fissa e una variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti). La tariffa è fissata dal Comune sulla base di un piano finanziario e viene riscossa direttamente dal gestore del servizio.

3. Con il Decreto Salva Italia (art. 14 D.L. 201/2011), il regime tariffario viene messo in discussione e superato dalla TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi). Il gettito del nuovo tributo, per la prima volta in assoluto, doveva coprire in maniera integrale i costi. Il tributo era dovuto da chiunque possedesse, detenesse od occupasse a vario titolo dei locali. In controtendenza con i metodi precedenti, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti possono prevedere una tariffa che abbia natura corrispettiva in luogo del tributo. Il rischio industriale, e conseguentemente di riscossione, cade sul Comune se il prelievo avviene attraverso tributo, mentre è di competenza del gestore in caso di adozione di sistemi di misurazione puntuale.

4. A partire dal 2014 risulta attiva la TARI (tassa rifiuti). Il principio base rimane quello della TARES e il finanziamento dei costi del servizio deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento.