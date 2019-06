Corteo di ambulanze a Capaccio, arrivano le multe, indagini anccora in corso.

I carabinieri della compagnia di Agropoli (Salerno), in collaborazione con i militari del Nas di Salerno, stanno effettuando dei controlli nei confronti della “Croce Azzurra”, la onlus che gestisce le ambulanze utilizzate domenica notte per festeggiare l’elezione di Franco Alfieri a sindaco di Capaccio Paestum (Salerno).

Le forze dell’ordine, a partire da ieri mattina, hanno fatto visita sia alla sede ubicata nella città dei templi che a quella di Agropoli (Salerno), passando al setaccio le autorizzazioni e le concessioni dell’organizzazione.

In particolare i militari hanno identificato i cinque autisti che erano alla guida dei mezzi di soccorso durante i festeggiamenti, contravvenzionandoli per l’uso improprio dei segnali acustici. Ma gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso al fine di verificare se le ambulanze utilizzate per la ‘sfilata’ tra le strade di Capaccio Paestum fossero quelle convenzionate con l’Asl o meno. (ANSA)