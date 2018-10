Corso di aggiornamento in edilizia ed urbanistica a cura di Antel Campania.

La sezione della Regione Campania di ANTEL (Associazione Nazionale Tecnici Enti Locali), organizza un corso di aggiornamento in edilizia ed urbanistica.

L’iniziativa, scandita secondo il programma in allegato, si svolgerà a partire da mercoledì 3 ottobre e si comporrà di 5 lezioni pomeridiane (15.30-19.00) che si terranno nella Sala Giunta di Palazzo di Città del Comune di Salerno, che ha patrocinato l’iniziativa.

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e magistrati di ruolo che presenteranno anche libri e pubblicazioni riguardanti questa delicata materia, peraltro in continua evoluzione, e sono ispirate dalla particolare attenzione che l’Amministrazione comunale presta ad essa e per ciò che la città di Salerno rappresenta nella trasformazione urbana in Italia.