Coronavirus, scuole ed università chiuse in tutta la Regione.

Scuole chiuse in Campania. E’ quanto prevede un’ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università per tre giorni a partire da giovedì 27 febbraio per consentire interventi di disinfestazione straordinaria in relazione all’emergenza coronavirus. (ANSA)

Mi piace: Mi piace Caricamento...