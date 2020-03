Coronavirus, la solidarietà di Strianese ai sindaci dei 4 comuni del Vallo di Diano in quarantena.

Con Ordinanza del Presidente della Regione Campania, n. 18 del 15 marzo 20200, è stata disposta la quarantena per quattro Comuni della provincia di Salerno: Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano (Vallo di Diano).

“Purtroppo – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – in questi comuni sono stati registrati episodi di irresponsabilità e di mancato rispetto delle disposizioni previste per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Quindi il Presidente Vincenzo De Luca, visto l’aumento dei contagi verificatosi nell’area interessata e i rischi persistenti nella zona, ha dovuto procedere a questa ulteriore azione restrittiva.

La Asl Salerno ha riscontrato 16 casi positivi così distribuiti: 11 a Sala Consilina, 3 a Caggiano, 1 a Polla, 1 a Atena Lucana. Dunque sarà vietato allontanarsi dal territorio di questi comuni; vietato anche accedervi. Sospese tutte le attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione di servizi essenziali e pubblica utilità. Sarà consentito il rientro presso domicilio e abitazione.

Voglio inviare tutta la mia solidarietà e vicinanza a queste comunità e ai loro Sindaci, Francesco Cavallone, Modesto Lamattina, Rocco Giuliano, Luigi Vertucci. Ho sentito per telefono alcuni di loro e sono veramente dispiaciuto per questo stato di cose. Ancora una volta infatti voglio fare appello a tutti i cittadini della nostra bella provincia perché siano responsabili e seguano scrupolosamente le indicazioni date da Governo e Regione per contrastare il Covid-19. Altrimenti siamo costretti ad assistere a situazioni di questo genere, in cui intere comunità vengono travolte dai comportamenti incoscienti di pochi irresponsabili.

Questo è un danno enorme che ricade sulla pelle di migliaia di cittadini che vivono in questi comuni del Vallo di Diano, a loro va tutta la mia vicinanza nella speranza che non accadano più atti del genere.”