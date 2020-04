Coronavirus e fase 2, le linee guida della Regione sulla riapertura.

Ok a passeggiate, ma non in gruppo, sì alla ripartenza dei cantieri e delle attività produttive, ma anche apertura delle spiagge e alleggerimento della stretta sul delivery, mentre la riapertura di bar e ristoranti appare lontana.

La Campania pensa alla fine del lockdown con due punti fermi: monitoraggio stretto del’evoluzione dei contagi e limitazione degli assembramenti, altrimenti ci sarà la marcia indietro.

Questi i punti focali della strategia che la Regione sta costruendo per la fase due partendo dall’attesa delle norme nazionali che detteranno il ritmo della riapertura del Paese.

Tra i motivi di prudenza l’alta densità abitativa di alcune zone della Campania, soprattutto a Napoli e provincia mentre si attendono le decisioni sui movimenti: se regioni come Lombardia, Veneto, Piemonte apriranno in uscita, l’accesso in Campania sarà rigidamente regolato da controlli e isolamento. (ANSA)