Coronavirus, dimesso dall’ospedale vicesindaco di Auletta.

E’ stato dimesso il primo paziente guarito all’interno del reparto Covid del “Luigi Curto” di Polla (Salerno): si tratta del vice sindaco del comune salernitano di Auletta, Antonio Addesso, 36 anni, ricoverato in gravi condizioni lo scorso 21 marzo nel presidio del Vallo di Diano, area che comprende 5 comuni, tra cui anche Auletta, diventata “zona rossa” lo scorso 15 marzo.

“Il mio primo pensiero va alle famiglie di chi non ce l’ha fatta: ho sentito dal mio letto i lamenti dei loro cari che oggi non ci sono più – ha detto all’ANSA lasciando l’ospedale – la sensazione più bella è stata quando ho iniziato a respirare bene. Non ho mai sofferto così tanti dolori indescrivibili. Grazie di cuore a tutti gli operatori sanitari di Polla che mi hanno curato”.

Prima del ricovero si era lamentato per l’assenza di cure domiciliari e della mancata esecuzione del tampone.

“Sono fondamentali la prevenzione e le prime cure domestiche. Ora voglio tornare a lavorare per i miei concittadini”, ha concluso. (ANSA).