Coronavirus, aggiornamento, in Campania superata quota 2.000 contagiati.

Sono stati 122 i tamponi risultati positivi oggi in Campania che portano il totale a quota 2.067. Lo rende noto l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID-2019.

I dati pervenuti oggi sono i seguenti: nell’ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 426 tamponi di cui 27 positivi; nell’ospedale Ruggi di Salerno ne sono stati esaminati 153 di cui 13 positivi; nell’ospedale Moscati di Aversa ne sono stati esaminati 58 di cui 7 positivi; nell’ospedale Moscati di Avellino ne sono stati esaminati 116 di cui 8 positivi; nell’Azienda Universitaria Federico II ne sono stati esaminati 44 di cui 4 positivi; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ne sono stati esaminati 393 di cui 62 positivi; nell’ospedale di Nola ne sono stati esaminati 41 di cui 3 positivi; all’ospedale San Pio di Benevento ne sono stati esaminati 20 di cui 7 positivi. Oggi sono stati eseguiti 1.251 tamponi (14.162 quelli complessivi). (ANSA)