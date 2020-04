Coronavirus, aggiornamento, in Campania 332 morti.

Cinque nuove vittime e 68 guariti: è il bilancio della giornata di ieri sul fronte Covid in Campania, fornito dall’Unità di crisi e aggiornato alla mezzanotte scorsa.

Il totale dei positivi è di 4.238 su 58.324 tamponi.

Quello dei deceduti sale a 332, quello dei guariti a 928, di 855 totalmente guariti e 73 clinicamente guariti, in attesa dei due tamponi consecutivi finali. Ecco il riparto per provincia dei contagi. Napoli: 2.316 (di cui 874 in città e 1442 nell’hinterland); Salerno: 640; Avellino: 432; Caserta: 404; Benevento: 171. Altri in fase di verifica Asl: 275. (ANSA).