Contributi canoni di locazione, uscito il bando del Comune.

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Giovanni Savastano esprime soddisfazione per il Bando Contributo Alloggiativo 2019 pubblicato dalla Regione Campania (riportato in calce).

“La Regione Campania ha varato – dichiara Savastano – un bando trasparente e rapido per l’assegnazione del Contributivo Alloggiativo 2019 agli aventi diritto. Grazie ai fondi predisposti dal Presidente De Luca ed al supporto amministrativo dei Servizi Sociali del Comune di Salerno, sarà possibile fornire una risposta efficace alle persone ed alle famiglie in difficoltà economica. E’ un provvedimento di civiltà e dignità che s’inserisce nel più ampio programma di servizi alla persona garantiti dal Comune di Salerno”

Il Bando

È stato pubblicato sul Burc del 3 febbraio 2020 il Bando per la concessione dei contributi al canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/1998 per l’annualità 2019.

Il Bando, destinato a tutti i cittadini della Campania, prevede una procedura innovativa rispetto al passato sia perché esclusivamente on line sia perché gestita direttamente dalla Regione.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari, potranno accedere al contributo che sarà erogato dal Comune di Salerno fino all’esaurimento delle risorse che verranno messe a disposizione dalla Regione Campania.

La Regione provvederà a trasferire a ciascun Comune l’elenco degli aventi diritto al contributo per la verifica documentale dei requisiti dichiarati on-line e la materiale erogazione del contributo stesso. Il contributo massimo concedibile varia tra i 1.800 e 2.000 euro, a secondo della fascia di reddito, ed è calcolato sulla base del rapporto tra canone di affitto annuo ed ISE (Indicatore della situazione economica).

La domanda di partecipazione deve essere compilata e presentata esclusivamente in forma telematica, utilizzando il sistema accessibile all’indirizzo https://bandofitti.regione.campania.it. Sono considerate irricevibili tutte le istanze presentate in maniera difforme.

Il richiedente accede al sistema online, procede alla registrazione (occorre indicare un indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere le credenziali di accesso) e compila la propria domanda inserendo i dati richiesti nel sistema.

Fino alle 23,59 del 13 marzo 2020 sarà possibile compilare la domanda per l’accesso ai contributi sull’affitto per l’anno 2019, previsti dall’art. 11 della legge 431/98, accedendo al sito: https://bandofitti.regione.campania.it.

Per chiarimenti nelle modalità di presentazione delle domande è possibile rivolgersi a:

Regione Campania numero telefonico 081/7967073 dal lunedì al venerdi dalle ore 08 alle ore 13 mail indirizzo mail bandofitti@regione campania.it