Contrabbando e spaccio, GdF al lavoro a Salerno e comuni limitrofi.

I Baschi Verdi del Gruppo Guardia di Finanza di Salerno hanno intensificato le ordinarie operazioni di controllo del territorio nell’area metropolitana del capoluogo provinciale.

Cinque i soggetti individuati: due, nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo, sono italiani residenti rispettivamente a Battipaglia e Bellizzi trovati in possesso di alcuni grammi di “hashish”; entrambi sono stati sorpresi grazie al fiuto del cane antidroga “Zebon”.

Altri due soggetti, entrambi salernitani, sono stati individuati a Mercatello quali detentori rispettivamente di alcuni grammi di “hashish”.

La droga è stata sequestrata e i soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno per uso illecito di sostanze stupefacenti.

Infine le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro oltre 4 kg di tabacchi lavorati posti in vendita in un bar di Montecorvino Rovella in assenza dell’autorizzazione prevista. Il responsabile è stato segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli per l’irrogazione di una sanzione amministrativa di oltre 3.000 euro.