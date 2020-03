Continua la raccolta fondi del Lions Club Branch Salerno Minerva.

Loro (nel video) sono Laura e Roberta, giovani socie del Lions Branch Minerva di Salerno, medici in prima linea contro il Covid19.

Purtroppo l’Emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova il Sistema Sanitario Nazionale soprattutto per la mancanza di DPI (dispositivi di protezione individuali) per il personale medico e paramedico nonchè per fare fronte ad altre necessità mediche.

Non possiamo permetterci di perdere soldati nella battaglia al Coronavirus nè lasciare indietro chi ha bisogno di cure “ordinarie”.

Abbiamo così deciso di acquistare i presìdi necessari (mascherine, camici, occhiali, attrezzature per la sanificazione) e donarli alle strutture sanitarie che ne hanno bisogno nei reparti che più necessitano.

Proteggiamo coloro che garantiscono la nostra sicurezza.

Il Lions Club Branch Salerno Minerva in piena attuazione del codice Etico Lions secondo il quale un Lion deve “Sempre adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confronti del proprio paese, del proprio stato e della propria comunità e agire con incessante lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni. Donare loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro. ” ha avviato quasta campagna per aiutare il Paese in questa particolare situazione di emergenza.

Doniamo, anche una piccola quota fa la differenza

Doniamo.