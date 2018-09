Consorzio Cava – Centro Commerciale Naturale, presentati gli appuntamenti della prossima settimana.

Si è tenuto ieri, 21 Settembre, la conferenza stampa per gli eventi che si terranno il prossimo giovedì 27 Settembre e domenica 30 Settembre.

Il Presidente Pasquale Falcone , insieme ai membri del Consiglio Direttivo; preziosissimo

l’intervento di Giampio De Rosa in rappresentanza del Distinguished Gentlemen’s Ride

Salerno e del dott. Pellegrino.

La conferenza è stata impreziosita dalla presenza e contributo del Sindaco Vincenzo Servalli e degli ospiti intervenuti.

Il Presidente Pasquale Falcone ha introdotto la conferenza prendendo le distanze dai caldi

temi di cronaca della Città metelliana: “Io non mi sento in una Gomorra” – Cava de’ Tirreni è

una città amabile e il Consorzio collabora attivamente con l’Amministrazione Comunale per

la realizzazione di eventi e per la promozione della Città.

Giampio De Rosa ha invitato tutti a supportare l’evento di Domenica 30 settembre 2018,

la “Domenica Arancione” in collaborazione con The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR),

e soprattutto partecipare alla raccolta fondi per la ricerca: “November Foundation è

l’organizzazione più seria a livello internazionale per la ricerca sul cancro alla prostata” –

continua il dott. Pellegrino – “Plaudo con entusiasmo l’iniziativa e l’organizzazione

splendida del Centro Commerciale Naturale”.

Anche il Sindaco Vincenzo Servalli si è complimentato con entrambi gli organizzatori per

la sinergia creata e per le tematiche affrontate: “Ogni iniziativa, dalla più piccola alle più

importanti va sostenuta ed incoraggiata” – ha riportato – “ È esperienza di tutti quanti noi

essere riconosciuti come Bella città anche dagli amministratori degli altri Comuni. Credo che

il Centro Commerciale Naturale possa dare un contributo fondamentale alla nostra città”.