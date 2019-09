Connessioni creative. Le 4 stagioni del MAP, sabato 21 e domenica 22 al Museo di Pontecagnano.

Il Museo Archeologico di Pontecagnano aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2019 (#GEP2019) con un ricco programma di attività finalizzate al coinvolgimento attivo della comunità e del territorio nelle iniziative di conoscenza e valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino, in linea con la tematica generale scelta quest’anno “Un due e tre … Arte! – Cultura e Intrattenimento”. Come di consuetudine la serata del sabato prevede l’ingresso simbolico ad 1 Euro. Domenica 22, invece, l’ingresso è gratuito per tutti nell’ambito dell’iniziativa MiBAC #iovadoalmuseo.

SABATO 21 Settembre, ore 19.30 – 22.30

Con le 4 stagioni del #MAP il Museo di Pontecagnano inizia un viaggio tra autunno, inverno, primavera ed estate proponendo nei giorni di equinozio e solstizio (21 settembre, 21 dicembre, 21 marzo, 21 giugno) incontri con Associazioni e cittadini che, visitando il Museo, abbiano prodotto esperienze di partecipazione e scoperta attraverso la narrazione o altre forme di rappresentazione artistica …. connessioni creative per l’appunto!

Il primo giorno d’autunno, in linea con il tema delle #GEP2019, saranno protagonisti gli amici della “Parloteca di Nunozia”, che esporranno i lavori artistici ispirati alla collezione del Museo ed elaborati con Romeo Basso durante il percorso di socialità intrapreso con il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Salerno, l’Associazione Artéclaté, il Comune di Pontecagnano Faiano e il #MAP. Il raffronto diretto tra manufatti originali e riproduzioni eseguite con tecniche diverse, l’impegno e l’ispirazione che hanno animato gli ‘artisti’ consentiranno di toccare con mano il ruolo di veicolo di integrazione individuale e collettiva rivestito dall’arte e dalla cultura.

La serata proseguirà con una degustazione autunnale.

Sabato 21 Settembre, a partire dalle 19.30, ingresso al prezzo simbolico di 1 euro.

DOMENICA 22 SETTEMBRE, ore 9,00-13,00

La giornata di domenica sarà dedicata all’intrattenimento e al gioco divertente e istruttivo. Piccoli e grandi, infatti, potranno dedicarsi al GiOcaPicentia, il megagioco dell’oca da pavimento che ripercorre con riferimenti e domande divertenti la lunga storia di Pontecagnano. Primo turno: ore 10,00. Secondo turno: ore 11,30.

Domenica 22 Settembre: ingresso gratuito nell’intera giornata in occasione dell’iniziativa ministeriale #iovadoalmuseo.