Concorso internazionale di idee per la rigenerazione della Villa Reale di Monza a cura della Triennale.

Musicisti in carica presso importanti istituzioni musicali statunitensi e asiatiche continuano ad avvicendarsi al pianoforte per il 24° Amalfi Coast Music & Arts Festival. Ad esibirsi per il concerto atteso a Palazzo Mezzacapo di Maiori, venerdì 12 luglio (ore 21, ingresso libero), saranno Caroline Hong (Ohio State University), James Giles (Northwestern University), Min Jung Lee (Seoul National University), Ting Zhou (Shanghai Conservatory) e Tianying Zhao. In programma, opere di Schubert, Brahms, Chopin.

I concertisti sono tra i docenti delle masterclass che si tengono in questi giorni a Maiori con la partecipazione di studenti arrivati da diverse nazioni. Saranno, poi, i giovani pianisti impegnati nelle attività di alta formazione musicale i protagonisti degli appuntamenti successivi, per la sezione “Young artists recital”, sabato 13 luglio, ancora a Maiori, nell’incantevole cornice dei Giardini di Palazzo Mezzacapo, e domenica 14, ospiti della Cappella del Complesso di Santa Maria del Rifugio a Cava de’ Tirreni.

I concerti iniziano alle ore 21 e sono ad ingresso libero.

www.facebook.com/AmalfiCoastFestival

www.amalfi-festival.org