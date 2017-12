Concerto di Capodanno con Fiorella Mannoia e Serena Autieri.

Capodanno in Piazza con Fiorella Mannoia e Serena Autieri – Domenica 31 dicembre, Piazza Amendola.

Ore 21.45 – Inizio concerto

Ore 24.00 – Brindisi di mezzanotte

Ore 00.05 – Grande spettacolo pirotecnico.

La sera di San Silvestro sarà Fiorella Mannoia a salire sul palco di Piazza Amendola a Salerno per un imperdibile concerto di fine anno, durante il quale regalerà al pubblico le note dell’ultimo album, i suoi grandi successi e le canzoni che hanno costellato il suo straordinario repertorio live, accompagnata dalla sua band di cinque elementi.

La “Combattente” concluderà quindi sul palco della piazza salernitana il suo incredibile 2017.

Un’annata eccezionale per l’Artista, tra i successi musicali (l’album Combattente e il Festival di Sanremo), il debutto televisivo con il suo one woman show, l’esperienza di attrice al cinema e il lunghissimo “Combattente Il Tour”, che ha toccato anche quattro capitali europee, raggiungerà a gennaio quota 100 date e il 23 febbraio farà tappa a New York per il live n°101.