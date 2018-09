Con Laura Pausini martedì 25 e mercoledì 26 riapre la stagione dei grandi concerti al PalaSele di Eboli. In programma Baglioni, Cremonini e Negramaro.

Riprenderà tra pochi giorni la grande stagione di concerti 2018 al PalaSele di Eboli a cura di Anni 60 produzioni. Uno straordinario calendario, partito lo scorso gennaio, che, con 15 serate spettacolari, 10 tour nazionali ospitati in 7 mesi, 12 big della discografia italiana protagonisti della scena con oltre 350 brani in scaletta, più di 2.000 minuti di musica tra le hit e i brani più amati del repertorio pop degli ultimi 50 anni, conferma il PalaSele tempio indoor della musica live in Campania.

Dopo la pausa estiva, si riparte alla grande con la nuova avventura live di Laura Pausini e il FATTI SENTIRE – WORLDWIDE TOUR 2018 attesa il 25 e il 26 settembre (la prima tappa è già sold out, per la seconda gli ultimi biglietti ancora disponibili in prevendita). Doppio appuntamento anche con Claudio Baglioni, in scena il 10 novembre e 11 novembre con AL CENTRO TOUR. Partita già anche la corsa al biglietto per il campione del pop d’autore Cesare Cremonini attesissimo il 5 dicembre con il suo Cremonini Live 2018. Saranno poi i negramaro a chiudere l’eccezionale 2018 al PalaSele di Eboli: la nuova tournée della band AMORE CHE TORNI TOUR INDOOR 2018, farà tappa al PalaSele di Eboli il 13 dicembre. Sarà ricco di sorprese e appuntamenti con il top della musica pop anche il calendario 2019 al PalaSele di Eboli: già annunciato il primo show per il 18 febbraio con la seconda parte dell’ESSERE QUI TOUR di Emma. Per tutti gli spettacoli l’inizio è previsto per le ore 21 e le prevendite sono già attive. Per informazioni 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

LAURA PAUSINI FATTI SENTIRE – WORLDWIDE TOUR 2018/ 25, 26 SETTEMBRE La cantante italiana più amata nel mondo è tornata in Italia per una lunga serie di live del suo FATTI SENTIRE – WORLDWIDE TOUR 2018 (info su F&P Group), e sarà al Palasele di Eboli con due imperdibili concerti il 25 settembre, già sold out, e il 26 settembre, data per cui sono ancora disponibili gli ultimi tagliandi. Sul palco insieme a Laura una band di sette musicisti e cinque coristi. Alle chitarre Paolo Carta, direttore musicale dello show, con Nicola Oliva; al pianoforte Fabio Coppini; alle percussioni Ernesto Lopez; alla batteria Carlos Hercules; alle tastiere Andrea Rongioletti; al basso Roberto Gallinelli. Ai cori, cinque voci straordinarie accompagneranno quella di Laura: Gianluigi Fazio, Monica Hill, Roberta Granà, David Blank e Claudia D’Ulisse, già sul palco di Pausini Stadi 2016. Il tour segue la release mondiale di FATTI SENTIRE, l’ultimo album di inediti di Laura pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo.

CLAUDIO BAGLIONI AL CENTRO TOUR / 10, 11 NOVEMBRE Doppia tappa a novembre (10 e 11) al PalaSele per il super-show che celebra i 50 anni del rapporto tra Claudio Baglioni e la musica, ma anche l’inesauribile e intenso rapporto tra la musica di Baglioni e il linguaggio, il costume e la cultura del nostro Paese. Da ottobre, Baglioni sarà infatti protagonista nelle principali arene indoor d’Italia (info su F&P Group), dove grazie al palco al centro il pubblico sarà disposto a 360 gradi e potrà ripercorrere insieme all’artista mezzo secolo di suoi indimenticabili successi: 50 anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo, una carriera unica e irripetibile.

CESARE CREMONINI CREMONINI LIVE 2018 / 5 DICEMBRE Con uno show che si preannuncia straordinario come lo spettacolo “internazionale” che ha incantato il pubblico degli stadi a giugno, Cesare Cremonini torna protagonista della scena live con un tour indoor (prodotto e organizzato da Live Nation Italia) che approderà al PalaSele di Eboli il 5 dicembre. Autore influente di un repertorio che è patrimonio collettivo della musica pop italiana, l’artista sarà in scena da ottobre per la tranche invernale del suo live che sarà arricchito ulteriormente dall’ingresso in scaletta di nuove canzoni tratte sia dal repertorio che dall’ultimo album “Possibili Scenari”.

NEGRAMARO AMORE CHE TORNI TOUR INDOOR 2018 / 13 DICEMBRE Saranno i negramaro a chiudere l’eccezionale 2018 live al PalaSele di Eboli. Dopo lo straordinario successo negli stadi italiani quest’estate – dove hanno fatto sognare ed emozionare oltre 175.000 spettatori e hanno segnato il record per una band italiana di 6 date negli stadi in unico tour – la nuova tournée della band “Amore Che Torni Tour Indoor 2018” fa tappa a Eboli il 13 dicembre. Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation Italia, segue la pubblicazione dell’album omonimo già certificato Doppio Platino.

EMMA ESSERE QUI TOUR / 18 FEBBRAIO 2019 A febbraio 2019 EMMA, con la sua inconfondibile grinta, tornerà a calcare il palco dell’“EXIT”, il suo personale club musicale, dopo il successo della prima parte del tour “Essere qui”. L’artista farà tappa al PalaSele il 18 febbraio con la seconda parte dell’Essere qui Tour con cui EMMA emozionerà e coinvolgerà tutto il pubblico presentando live i brani estratti dall’ultimo disco di inediti “Essere qui” e molti altri brani del suo repertorio.

INFO UTILI Per tutti gli show le prevendite sono già attive. Per informazioni: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.