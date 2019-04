Con “Il mare non è acqua” la scrittrice Lucia Quaranta porta Salerno in Bulgaria.

Domenica 31 marzo alle ore 12,00 c/o il Teatro della Parrocchia Santa Maria a Mare di Salerno la scrittrice Lucia Quaranta ospite della Scuola Bulgara “Assen e Ilia Peikov” di Salerno diretta da Kalina Belcheva ha presentato il libro di cui è autrice: Il mare non è acqua e lo ha fatto mettendo in scena, sul palcoscenico del teatro, il progetto di lettura animata, scritto dalla stessa autrice, che prende il nome dal libro. Presenti in sala la delegazione della Scuola Bulgara di Roma. Un centinaio di persone tra bambini, insegnanti, famiglie hanno assistito con grande partecipazione alla perfomance di Lucia Quaranta che ha trasformato, per l’occasione, il libro in un ponte per unire e condividere momenti di conoscenza con la leggerezza di cui è capace.

Il progetto di lettura animata svolto dalla stessa autrice presso le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della città di Salerno e provincia, infatti, nasce con la volontà di contribuire alla diffusione della conoscenza delle bellezze storiche, artistiche, archeologiche presenti nella città di Salerno e non solo accompagna lo spettatore/lettore ad intrattenersi grazie ad un curioso pesce lanterna: Luxio in una conversazione con Trotula de Ruggero, Alfonso Gatto, San Matteo.

Al Teatro della Parrocchia Santa Maria a Mare di Salerno la rappresentazione del libro: Il mare non è acqua è diventato un momento di promozione culturale, di condivisione, una esperienza ricca di contenuti cui tutto il pubblico si è sentito coinvolto attivamente. Infine la scrittrice Lucia Quaranta e la traduttrice Kalina Belcheva hanno salutato il pubblico presente unendo simbolicamente sul palcoscenico i rispettivi tricolori e come ha detto Lucia Quaranta: “Uniamo i nostri tricolori in una bandiera ancora più grande: quella della conoscenza che non ha confini mentali, né territoriali e rende tutti più liberi”.