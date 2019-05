Coldiretti: produzione ciliegie dimezzata per maltempo. Problemi anche per pomodoro San Marzano.

Danni nelle campagne salernitane colpite dal maltempo: temporali, grandine e temperature fuori stagione stanno mettendo in ginocchio il settore.

Particolarmente colpito il comparto ortofrutticolo. A fare il punto, il direttore provinciale di Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano.

“I problemi maggiori li riscontriamo alla produzione di ciliegie dove si va verso un crollo del 50 per cento – spiega Tropiano – piogge e allagamenti hanno messo in crisi anche il pomodoro San Marzano nell’area dell’agro sarnese nocerino dove è scontato un ritardo nella raccolta di almeno 15 giorni salvo marciumi radicali della pianta. Pioggia e freddo non hanno risparmiato neppure le nespole e le albicocche buttate giù dalla pianta e in molti casi spaccate. Anche la richiesta sul mercato è in forte calo rispetto agli anni precedenti. Assieme alla frutta si contano pesanti danni anche agli ortaggi – rileva il direttore di Coldiretti Salerno – senza dimenticare che il maltempo ha bloccato anche le attività di semina”.