Cibo e cultura con l’ Associazione Project Life a Pontecagnano.

Corsi di cucina, serate gastronomiche a tema, tante iniziative che promuovono lo stare insieme, piacevolmente riuniti come una grande famiglia intorno ad una tavola imbandita di tante bontà ma soprattutto di “sani e genuini valori umani e principi”. Questo ed altro, da circa cinque anni l’Associzione Project Life propone ai propri iscritti. Dedita alla promozione sociale, l’Associazione Project Life ha scoperto una notevole ed inaspettata partecipazione di persone che proprio attraverso la cucina ed il mangiar sano, antichi sapori, tradizioni, si ritrovano piacevolmente a vivere momenti associativi, di confronto e di condivisione di pregevole significativo umano.

Mercoledi 14 Marzo, inizia il nuovo corso di cucina riservato agli associati APL dal tema : Cucinare il Pesce. Venerdi16 Marzo invece, con la collaborazione del Ristorante Club il Portico di Pontecagnano Faiano (Sa), in una serata organizzata con l’Associazione, si potranno degustare preparazioni culinarie della tradizione Cilentana unitamente a momenti di cultura letteraria, con le poesie in vernacolo, filastrocche e brani in prosa dei Poeti Scrittori Salvatore Garofalo ed Ignazio De Rosa che in quella serata, proporranno altresì delle piccole “performance recitative”, attraverso cambi di costume ed alternanza di personaggi di scena. Dice Mauro Garofalo, Associato Project Life e proprietario del Portico – “ il cibo nelle tradizioni contadine e rurali è stato sempre motivo di incontro, dove la parola nella famiglia acquistava valore e senso di unione” – aggiunge – “nel nostro piccolo e per nostra cultura siamo onorati di poter contribuire mettendo a disposizione i nostri spazi e l’esperienza professionale per fini di promozione sociale”.