Chin8 e Limoncedro Neri ti portano a Cinecittà World.

Inizia con una promo on pack la partnership tra il brand Chin8Neri e Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma.

Fino al 06.01.2019, acquistando Chinotto o Limoncedro Neri (nei formati Pet 1.5 lt, 0.50 cl, Vap 20 cl), i consumatori potranno avere uno sconto di € 5 valido sull’acquisto di un biglietto di ingresso per adulto o per bambino, giornaliero a tariffa intera, presentando alle casse del Parco l’etichetta riportante il buono.

L’accordo con Cinecittà World prevede ulteriori attività di promozione del brand Neri che vedranno il pubblico coinvolto in specifiche attività ludiche in occasione di grandi eventi realizzati nel Parco.

“Questa intesa – dichiara il dott. Rosario Padulano, Responsabile Vendite – vuole sottolineare la grande attenzione che il brand ha per il tempo libero. Cinecittà World è uno dei parchi a tema più importanti d’Italia, unico nel suo genere, che lo scorso anno ha raddoppiato il numero di visitatori, a testimonianza della propria capacità di coinvolgere un pubblico italiano ed internazionale, costituito in particolar modo da bambini e teenager. Grazie alla particolarità delle attrazioni e all’esclusività degli spettacoli che hanno luogo nel Parco, siamo certi di regalare ai nostri clienti la possibilità di vivere una esperienza unica e frizzante, proprio come le nostre bevande”

Dal 7 al 10 maggio 2018 Chin8Neri sarà presente al Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione, presso il Quartiere Fieristico di Parma, su un’ area espositiva di 64mq allestita nel Padiglione D4, Stand C024.

Le consuete attività di degustazione e sampling introdurranno alle novità della gamma Neri dedicate al canale Ho.Re.Ca.