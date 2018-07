Cesare Cremonini in concerto al PalaSele di Eboli il 5 dicembre, da mercoledì 18 via alla prevendita.

Dopo il successo del “Cremonini Stadi 2018” – i quattro concerti negli stadi di Lignano (stadio Teghìl), Milano (San Siro), Roma (Olimpico) e Bologna (Dall’Ara) – che ha segnato una svolta fondamentale nella sua carriera, Cesare Cremonini, autore influente di un repertorio che è patrimonio collettivo della musica pop italiana, torna protagonista della scena live con un tour indoor che approderà al PalaSele di Eboli il 5 dicembre (unica tappa in Campania). Un appuntamento attesissimo con il campione del pop d’autore pronto ad arricchire il notevole calendario live 2018 a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele che, dopo la pausa estiva, ospiterà i concerti di Laura Pausini – 25 e 26 settembre – e Claudio Baglioni – 10 e 11 novembre. La corsa al biglietto per Cremonini partirà mercoledì 18 luglio sui consueti circuiti autorizzati.

LO SHOW L’artista sarà in scena da ottobre a dicembre in quattordici date nei palasport di tutta Italia con uno show che si preannuncia straordinario come lo spettacolo “internazionale” che ha incantato il pubblico degli stadi a giugno: un palco di oltre sessanta metri e tre passerelle, più di venti scenografie diverse che si sono alternate in un percorso ispirato, artistico e unico, grazie a cinque giganteschi schermi – led tridimensionali capaci di esaltare lo straordinario carisma di Cesare sul palco. Un concerto che ha radunato oltre 150 mila persone in quattro date e che per la tranche invernale sarà arricchito ulteriormente dall’ingresso in scaletta di nuove canzoni tratte sia dal repertorio che dall’ultimo album “Possibili Scenari”. Cesare inoltre regalerà un nuovo momento piano e voce per rendere unica la sua performance nei concerti dei palasport.

Nell’attesa, il “miracolo pop” di Cremonini continua la settimana prossima con “Cesare Cremonini – Una notte a San Siro”, lo speciale del concerto del 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano in onda martedì 17 luglio, in prima serata su Rai2 e Radio2: 55 mila persone per due ore e venti di musica in cui Cremonini, musicista, autore, show-man, ha incantato il pubblico del Meazza in uno stadio tutto esaurito. Un appuntamento speciale che Rai2 proporrà in prima serata e che verrà diffusa in simulcast su Rai Radio2 : dalle canzoni storiche di Cesare fino al lavoro maturo e visionario dell’ultimo disco “Possibili Scenari”, una documentazione unica della sua “prima notte a SAN SIRO” curata da chi ne è stato l’ideatore e l’attore protagonista: Cesare Cremonini.

INFO UTILI Il tour nei palasport è prodotto e organizzato da Live Nation Italia, la data al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni (Radio Italia è la radio ufficiale del “Cremonini Live 2018”). I biglietti saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 11 di mercoledì 18 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Per li iscritti a My Live Nation su www.livenation.it i biglietti saranno disponibili già a partire dalle ore 10.00 di martedì 17 luglio (per 24 ore). Per informazioni sulla tappa al PalaSele: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.