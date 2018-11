Ceramix e Clay Revolution: le attività di Cat a Vietri sul Mare.

È un movimento globale di persone che in vista del Natale e dell’eccessivo consumismo scelgono di creare insieme un futuro migliore e non un futuro usa e getta; il progetto è in collaborazione con Greenpeace Gruppo Locale di Salerno”, spiega Mara D’Arienzo. A seguire lunedì 26 novembre, dalle 16.00 alle 19.00, “CLAY REVOLUTION”, laboratorio di argilla, creazione di una ciotola in ceramica, evento organizzato in collaborazione con Greenpeace Gruppo Locale di Salerno. Martedì 27 “DecoriAmo”, laboratori di decorazione. La programmazione prosegue a dicembre: sabato 1, dalle 15.00 alle 19.00, “PresepArte”, laboratorio con la scultrice Elisabetta Surico, esperta di arte presepiale del ’700 in stile napoletano e del modellato anatomico, che accompagnerà i presenti verso l’arte della modellazione. Contestualmente saranno esposti i lavori del MSW. Venerdì 14 dicembre, dalle 15.00 alle 19.00, laboratorio di decorazione. Sabato 15 dicembre, dalle 10.00 alle 18.00, “Cuerda Seca”, laboratorio di decorazione con Marina Marri. La cuerda seca è una delle più antiche tecniche di decorazione della ceramica, di origini spagnole, ma allo stesso tempo, rivisitata e rielaborata, può diventare una decorazione contemporanea. In compagnia di Marina si andrà alla scoperta della tecnica e dell’uso degli smalti e della stesura con perette e pennelli. Tutti gli eventi si tengono a Palazzo della Guardia a Vietri sul Mare in piazza Matteotti. Info e prenotazioni: 328 6347901.