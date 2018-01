Cassazione e sicurezza scuole, Cammarota convoca il dirigente responsabile.

“Dopo la sentenza della Cassazione penale n. 190 di ieri l’altro, con la quale vengono di fatto imposti nuovi criteri per la sicurezza antisismica nelle scuole ampliando la sfera di responsabilità penale, oggi in Commissione Trasparenza ho chiesto e ottenuto di convocare con urgenza il dirigente del settore ing. Mastrandrea già per venerdì 12 prossimo venturo per fare il punto della situazione”.

Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno avv. Antonio Cammarota, il quale ricorda come “l’ing. Mastrandrea fu già ascoltato dalla Commissione il primo settembre ed aveva fornito un quadro alterno in ordine all’adeguamento antisismico, ma non contro legge in quanto la normativa consentiva proroghe e adeguamenti, e in ogni caso era escluso un pericolo effettivo perché non erano stati riscontrati ammaloramenti strutturali significativi”.

Ora come allora”, conclude Cammarota, “la commissione ha diritto e obbligo di accertare la vicenda, oggi alla luce della nuova lettura giuridica della normativa antisismica e della prevenzione strutturale che potrebbe portare alla chiusura di alcune scuole, ma anche per verificare lo stato dei collaudi che il dirigente nel settembre scorso riferì in essere”.