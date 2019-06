Caso ambulanze, Asl Salerno sospende convenzione.

In merito alla vicenda delle ambulanze coinvolte nella manifestazione del 9 giugno u.s. a Capaccio – in occasione dei festeggiamenti per elezione del Sindaco di quel Comune – l’ASL Salerno comunica di aver adottato due provvedimenti di sospensione del rapporto convenzionale in essere per il servizio Trasporto Infermi relativamente a:

Associazione Croce Azzurra P.A. Città di Capaccio

Associazione Croce Azzurra P.A. Città di Agropoli.

Ciò nelle more della conclusione dell’istruttoria per eventuali successivi provvedimenti.