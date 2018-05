Carabinieri arrestano coppia di spacciatori a Sala Consilina, nascondevano la droga nella biancheria.

Una coppia di spacciatori, lui 31 anni, lei 23, sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno). I due, conviventi, a bordo della loro auto avevano un panetto di hashish, del peso di circa 100 grammi, nascosto in un vano ricavato al di dietro del faro anteriore dell’autovettura.

A seguito di un’ulteriore perquisizione all’interno dell’abitazione della coppia, i militari dell’Arma hanno trovato ulteriore stupefacente nascosto tra la biancheria in camera da letto, due trincia-marijuana in metallo, un coltellino e del materiale utilizzato per il confezionamento della droga.(ANSA).