Campania…in Danza, lunedì 2 all’Arena del Mare.

Perché quando la si ama quest’arte, ogni occasione è buona per fare di un palcoscenico un luogo in cui esprimersi. Non contano le stagioni, nè se faccia caldo o freddo: l’importante è andare in scena. Tutto pronto per “Campania…in Danza”, la seconda edizione dell’evento ideato da Pina Testa e Fortuna Capasso (madre e figlia per la seconda volta insieme alla direzione artistica) in programma lunedì 2 luglio alle 21, all’Arena del Mare (Piazzale della Concordia) di Salerno. L’appuntamento, che rientra nella ricca e variegata ricca programmazione di eventi e spettacoli di musica, danza, teatro, lirica, cabaret e cinema che si susseguiranno fino a settembre, vedrà in scena 18 scuole di danza in rappresentanza del territorio.

Animati dal grande desiderio danzare in vista della lunga pausa estiva, l’evento sarà l’occasione per tutti i giovani partecipanti per continuare ad emozionare ed emozionarsi in una sfida artistica a colpi di repertorio classico, neoclassico e contemporaneo, danza moderna, hip hop, jazz.

LE SCUOLE PARTECIPANTI ASD centro studi arte danza di A. Siano – Bellizzi; ASD L’Étoile di A.Scermino- Vietri sul Mare; Ballet Art di S.Dipierri – Paestum; Centro Danza di A.Ferrante – Eboli; Centro Danza 2 di S.Santucci- Quadrivio di Campagna; Centro studi danza di A. Iorio e V.Milingi – Salerno; Centro Studi Danza di L. Di Filippo – Siano; Danzando di C.Palumbo – Salerno; Free Dances New di R.Losco e A.Casaburi – Mercato S.Severino; In Punta di Piedi di S. Botta – Battipaglia; New Ballet di M.R. Bacco – Pontecagnano; New space of dance di F. Boccia – Salerno; Obiettivo Danza di S. Angelini – Cava De’ Tirreni; Passione Danza di L. Vuocolo – Eboli; Professional Ballet di F. Capasso – Salerno; Professional Ballet di P. Testa – Salerno; Manca Reve CentroDanza di Antonietta e Maria Rosaria Pietropaolo – Napoli; Tempio Shaolin Dance di S. Fuschini – Baronissi.

INFO UTILI Lo spettacolo avrà inizio alle 21. Il costo del singolo biglietto è di 5 Euro. Per informazioni e prenotazione biglietti: tel. 327 5615175 – 328 9741540.