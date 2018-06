Buonissimi 2018, Trucillo tra i partner con il suo Concept Bar.

Impossibile non sostenere un evento che arricchisce da un punto di vista umano, stimola il palato, tra l’altro in una location da sogno con ospiti di primo piano. Parte da questo presupposto l’idea di Trucillo di essere tra i partner di Buonissimi, l’evento di beneficenza promosso dall’Associazione Open Onlus con il sostegno della Fondazione Giuseppe Marinelli e della Fondazione Pino Daniele Trust Onlus.

L’appuntamento è per il 18 giugno, dalle 20.30, presso le Rocce Rosse del Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul mare, una rotonda sul mare dove avrà luogo la festa esclusiva che è anche un inno alla vita. Una serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche del Mediterraneo per nutrire la ricerca scientifica. Tra gli oltre 100 artigiani del gusto, che allieteranno l’evento con creazioni culinarie esclusive, artisti e musicisti di grande levatura, ci sarà anche la storica azienda salernitana.

Trucillo sarà presente con il suo Concept Bar, un unico banco con una doppia offerta: Brew Bar da una parte ed Espresso Bar dall’altra. Innovazione e tradizione, mondo e Italia, si uniscono in un percorso sensoriale, guidando gli ospiti di Buonissimi in un’esperienza emozionale di gusto. Nel primo caso, in tazza due tipologie di caffè specialty serviti con i nuovi metodi di estrazione brewing: V60, Chemex, Syphon, Cold Brew, Aeropress. Nel secondo, tutta la tradizione del caffè bollente in tazza. In questo modo anche Trucillo contribuirà dunque alla raccolta di fondi per il progetto di ricerca triennale “La Biopsia Liquida per la cura dei bambini con tumore”.

