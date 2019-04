Bullismo e cyberbullismo, il ruolo della mediazione, mercoledì 10 a Palazzo Sant’Agostino a cura di ANP Salerno.

“Bullismo e cyberbullismo: il ruolo della mediazione” è il titolo dell’evento promosso da Anp

Salerno e Camera Nazionale Avvocati per la persona, relazioni familiari e minorenni, in

collaborazione con l’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del la Regione

Campania e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, in programma mercoledì 10

aprile, dalle ore 16, presso Palazzo Sant’Agostino, a Salerno.

Ai saluti del Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, del Presidente

Provinciale Anp, Claudio Naddeo, del Presidente della Corte d’Appello di Salerno, Iside

Russo, e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Americo Montera, seguiranno gli

interventi sul tema del “bullismo nella scuola” del dirigente del Liceo Scientifico A. Gal lotta

di Eboli, Anna Gina Mupo, e del dirigente DD “Don Milani” di Giffoni Valle Piana, Daniela

Ruffolo.

Sull’importanza della “sicurezza in rete” discuteranno il Tenente Colonnello del Reparto

Operativo CC di Salerno, Enrico Calandro, l’avvocato Ersilia Trotta, coordinatrice regionale

Cammino – Camera Nazionale Avvocati per la persona, relazioni familiari e minorenni, la

psicologa Eterna Pizza e il professor Giuseppe Scialla, Autorità Garante dell’Infanzia e

dell’Adolescenza della Regione Campania. Modererà Giovanna Naddeo, giornalista.

L’incontro sarà importante per ribadire l’importanza di un’azione di prevenzione e di

controllo, nonché del ruolo della “rete” nella lotta al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni

preoccupanti non solo per la dimensione purtroppo assunta, ma anche per la gravità delle

conseguenze che produce sulle sue vittime.