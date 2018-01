Bullismo e cyberbullismo, la mediazione familiare e scolastica.

L’Accademia Europea di Scienze Criminologiche e Forensi (in sigla A.E.S.CRIM), senza scopo di lucro, costituita in Salerno il 26 Aprile 1989; nasce originariamente quale associazione tra professionisti e si trasforma in seguito in centro studi in materia criminologica-forense iscritta allo schedario Angrafe Nazionale delle Ricerche presso il MIUR, e inserita nel Registro per la trasparenza della Commissione Europea.