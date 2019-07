Boris Berman a Villa Rufolo, partnership tra Amalfi Coast Music & Arts Festival e Ravello Festival.

Tra masterclass e concerti, l’Amalfi Coast Music & Arts Festival approda a Villa Rufolo, inaugurando la collaborazione con il Ravello Festival. Il primo evento è in cartellone lunedì 15 luglio, quando, a conclusione di una giornata di alta formazione musicale, nella Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo si esibirà, alle ore 21, il pianista di fama internazionale Boris Berman, capo del dipartimento di pianoforte della statunitense Yale University School of Music. L’artista eseguirà, di Haydn, la Sonata in re maggiore Hob. XVI n. 51 e la Sonata in mi bemolle maggiore Hob. XVI n. 52, oltre alla Sonata in la maggiore D. 959 di Schubert (l’ingresso è libero).

L’ACM&A Festival, giunto alla 24esima edizione e organizzato dal Center of Musical Studies di Washington, si presenta, quindi, nella prestigiosa location, con la formula che rispecchia il suo modello vincente, ossia una proposta didattica di elevato spessore musicale unita a quella concertistica, favorendo quel turismo culturale auspicato dal commissario della Fondazione Ravello Mauro Felicori.

A frequentare le masterclass (appuntamento successivo, il 25 luglio, anch’esso arricchito da un importante concerto) saranno studenti che hanno raggiunto la Costiera da tutto il mondo e che, in serata, si aggiungeranno agli spettatori dell’evento concertistico, tra i quali anche un centinaio di ospiti internazionali dell’ACM&A Festival.

Boris Berman, formatosi al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca sotto la guida del grande pianista Lev Oborin, si esibisce in tutti i continenti con le maggiori orchestre e per le più importanti stagioni musicali. Nominato al Grammy Award nel 2003 per la registrazione, con il Vermeer Quartet, dei Quintetti per pianoforte di Shostakovich e di Schnittke (Naxos), annovera, tra le sue altre acclamate incisioni, l’integrale delle sonate per pianoforte di Scriabin e un recital di composizioni pianistiche di Shostakovich, premiato con il prestigioso Edison Classic Award. Tra i riconoscimenti in campo didattico, è stato insignito del titolo di professore onorario del Conservatorio di Shanghai nel 2005 e del Conservatorio Reale Danese di Copenhagen nel 2013.