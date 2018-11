Borgo in Arte, sabato 10 a Cava.

Si terrà il prossimo 10 novembre 2018 in Piazza Vittorio Emanuele III (Piazza Duomo) a Cava de’ Tirreni l’evento “Borgo in Arte”, festival dell’arte di strada.

Promosso da Pan Animazione, azienda di animazione, eventi e spettacoli con sede in Cava de ‘Tirreni e diretta da Simone Sorrentino, in collaborazione con Annalisa Milione, Event Manager Lenus Media e patrocinato dal Comune di Cava de’ Tirreni, “Borgo in Arte” si propone di trasformare la città metelliana in un teatro a cielo aperto con le performance di acrobati, giocolieri, trampolieri, musicisti e buskers di vario genere.

A partire dalle 17.30 in Piazza Vittorio Emanuele III (Piazza Duomo) i bambini potranno scoprire l’emozionante mondo del Luna Park attraverso laboratori e attività a tema promosse in collaborazione con le ludoteche attive sul territorio.

Lungo Corso Umberto I, farfalle luminose, giullari, statue viventi sapranno conquistare l’attenzione dei passanti coinvolgendoli con la loro arte ammaliante e l’illusionismo colorato delle loro performance.

Dalle ore 20.00, sul palco allestito per l’occasione, musica, danza e teatro si mescoleranno al magico mondo dell’arte di strada per un grande spettacolo che saprà coinvolgere giovani e meno giovani.

L’evento, anticipato da una conferenza stampa di presentazione prevista l’8 novembre alle ore 11.00 presso la Sala Gemellaggi del Comune di Cava de’ Tirreni, rappresenta la volontà dei cittadini e delle realtà cavesi di promuovere le proprie attività e il proprio territorio attraverso eventi creativi e culturali capaci di attirare flussi turistici dai territori limitrofi.