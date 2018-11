BMTA, giovedì 15 il taglio del nastro, il programma della prima giornata.

Da domani, giovedì 15, a domenica 18 novembre si svolgerà a Paestum la XXI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico: la location per il Salone Espositivo, il Programma Conferenze e il Workshop ENIT e AIDIT sarà il Centro Espositivo del Savoy Hotel, a soli 2 km dal Parco Archeologico, dal Museo e dalla Basilica, dove avranno luogo le altre sezioni (ArcheoExperience, ArcheoLavoro, la Mostra ArcheoVirtual, le Visite Guidate).

La BMTA, promossa e sostenuta da Regione Campania, Città di Capaccio Paestum, Parco Archeologico di Paestum, ideata e organizzata dalla Leader srl con la direzione di Ugo Picarelli, si conferma un evento originale nel suo genere: luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo culturale e al patrimonio; occasione di incontro per gli addetti ai lavori, gli operatori turistici e culturali, i viaggiatori, gli appassionati; un format di successo testimoniato dalle prestigiose collaborazioni di organismi internazionali quali UNESCO e UNWTO oltre che da 12.000 visitatori, 100 espositori di cui 20 Paesi esteri, circa 60 tra conferenze e incontri, 300 relatori, 120 operatori dell’offerta, 100 giornalisti accreditati.

Il programma della giornata di apertura, giovedì 15 novembre, presso il Centro Espositivo Savoy Hotel:

CONFERENZA DI APERTURA

Sala Nettuno ore 10.00 · 12.00

indirizzi di saluto

Francesco Palumbo Sindaco di Capaccio Paestum

Gabriel Zuchtriegel Direttore del Parco Archeologico di Paestum

Michele Strianese Presidente della Provincia di Salerno

Tommaso Pellegrino Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Mounir Bouchenaki Consigliere Speciale del Direttore Generale UNESCO

coordina

Ugo Picarelli Fondatore e Direttore della Borsa

intervengono

Corrado Matera Assessore Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania

Andrea Prete Vice Presidente Vicario di Unioncamere e Presidente Camera di Commercio di Salerno

BUONE PRATICHE DI ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO CULTURALE

Sala Nettuno ore 12.00 · 14.00

a cura della Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania MIUR, con oltre 150 studenti provenienti da tutta la Campania, introducono Luisa Franzese Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania MIUR e Corrado Matera Assessore Sviluppo e Promozione del Turismo Regione Campania.

ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA DELLA REGIONE CAMPANIA: ESPERIENZE, BUONE PRASSI E PROGRAMMI IN CORSO​

Sala Velia ore 16.00 · 19.00

a cura della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania, introduce Rosanna Romano Direttore Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania.

ARCHEOINCONTRI

Sala Velia ore 11.30 · 13.00

ARCHEOLOGIA DELL’ETRURIA MERIDIONALE SULLE VIE DELL’ACQUA

a cura dell’Agenzia Regionale del Turismo – Regione Lazio

Sala Cerere ore 13.00 · 14.30

PROGETTO ARCHEOSUB: IL SOGNO DELL’INTERNET SOTTOMARINO

a cura di WSense

Sala Velia ore 14.30 · 16.00

PRESENTAZIONE DELLA “GUIDA ARCHEOLOGICA DELLA CALABRIA ANTICA” RUBBETTINO EDITORE, SOVERIA MANNELLI 2018 DI FABRIZIO MOLLO e OMAGGIO ALLA MEMORIA DI GIUSEPPE ROMA, PROFESSORE DI ARCHEOLOGIA

a cura della Regione Calabria, interviene Maria Francesca Corigliano Assessore alle Attività Culturali della Regione Calabria

Sala Cerere ore 15.00 · 18.00

SEMINARIO “MARE NOSTRUM E IL PARADIGMA DI ODISSEO E DI ENEA: L’ANELLO FATALE E LE MOLTEPLICI PROIEZIONI DEI MIRABILIA NEL MONDO POSSIBILE”

a cura dell’ANGT Associazione Nazionale Guide Turistiche

Stand MiBAC ore 15.00 · 16.00

ASSAGGI DI STORIA. IL MUSEO DIFFUSO DEL RIONE TESTACCIO DI ROMA

a cura del Segretariato Generale MiBAC

IL SALONE ESPOSITIVO

L’unico Salone Espositivo al mondo dedicato al patrimonio archeologico con la presenza di Istituzioni, Enti, Paesi Esteri, Regioni, Organizzazioni di Categoria, Associazioni Professionali e Culturali, Aziende e Consorzi Turistici.

La stretta collaborazione con le Regioni ha determinato una notevole partecipazione: Abruzzo, Basilicata (APT Agenzia Promozione Territoriale), Calabria, Campania, Lazio (Agenzia Regionale per il Turismo), Sicilia (Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo). Rappresentate anche altre regioni italiane: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna.

Da sottolineare l’autorevole presenza del MiBAC, con uno stand di oltre 300 mq nel quale è previsto un ricco programma di incontri, e la partecipazione per la prima volta di Roma Capitale.

Tra i 100 espositori, previsti come ogni anno numerosi Paesi esteri: Albania, Azerbaigian, Cambogia, Croazia, Ecuador, Estonia, Etiopia, Georgia, Giordania, Grecia, Israele, Mongolia, Montenegro, Perù, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Tunisia, Turchia, Uzbekistan. Inoltre, come in passato, la Borsa ha ritenuto di dare attenzione rilevante a Palmira dedicandole uno spazio nel Salone Espositivo.

Domani, giovedì 15 novembre, presso Basilica, Parco e Museo Archeologico:

ARCHEOEXPERIENCE

Attraverso i Laboratori di archeologia sperimentale nei pressi del Museo Archeologico, ArcheoExperience permette di rivivere le antiche tecniche utilizzate per creare gli oggetti adoperati dai nostri lontani antenati e ora conservati nelle vetrine dei musei archeologici, testimoni della cultura materiale che ha accompagnato l’evoluzione dell’uomo: la lavorazione dell’ambra nella Preistoria, la vita delle Legioni romane, l’arte del vasaio dalla Magna Grecia ad oggi, la produzione di calzature in pelle, lucerne in terracotta e gioielli nell’antichità.

ARCHEOLAVORO

Basilica ore 9.30 · 11.30

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

a cura delle Università:

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Salerno, Università Europea di Roma, Università Giustino Fortunato, Universitas Mercatorum

Basilica ore 11.30 · 12.15

PRESENTAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

intervengono Giusy Sica Founder Re-Generation (Y)outh e Dina Galdi Consulente in politiche del turismo

Basilica ore 12.15 · 13.00

INCONTRI CON I PROTAGONISTI DEDICATI A SCUOLE E UNIVERSITÀ

interviene Mario Caligiuri Direttore del Master in Intelligence Università della Calabria

Basilica ore 13.00 · 14.00

WORKSHOP ARCHEOTEATRO

“L’impronta”, teatro e archeologia, connubio perfetto di suggestioni e poesia

a cura dell’Accademia Magna Graecia di Paestum

Basilica ore 15.00 · 17.00

MASTERCLASS “LE PROFESSIONI DEL TURISMO CULTURALE”

a cura di Universitas Mercatorum

ARCHEOVIRTUAL, MOSTRA E WORKSHOP DEDICATI ALL’ARCHEOLOGIA VIRTUALE

ArcheoVirtual, mostra (Museo Archeologico) internazionale di tecnologie multimediali, interattive e virtuali, presenterà lo stato dell’arte del digitale nei musei archeologici in collaborazione con l’ITABC Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali CNR e la Direzione Generale Musei del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La mostra vuole essere un laboratorio interattivo e stimolante in cui le applicazioni siano strumento di comunicazione culturale e di promozione turistica ad ampio spettro, abbracciando il pubblico più eterogeneo e gli ambiti più diversi. I visitatori potranno, solo per fare alcuni esempi, camminare nei templi di Paestum all’epoca della loro costruzione, sorvolare la Valle del Tevere in un viaggio attraverso il tempo, o difendere il Castello Sforzesco nei panni di un arciere virtuale.

ArcheoVirtual intende valorizzare le soluzioni tecnologiche che hanno reso i luoghi della cultura più appetibili per il grande pubblico e più leggibili in termini di comprensione e sensibilità culturale.

VISITE GUIDATE

I TEMPLI

Giovedì 15 con appuntamento presso il Museo alle ore 13.45. La visita dura circa un’ora.

ALLA SCOPERTA DEI DEPOSITI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

Giovedì 15 con appuntamento presso il Museo alle ore 12.45. La visita dura circa un’ora.

Sito web, anche in inglese e arabo: www.bmta.it.